Un hombre fue detenido en la localidad de Castelar, partido de Morón, acusado de comercializar estupefacientes al menudeo. El procedimiento, realizado en el barrio San Francisco, culminó con el secuestro de aproximadamente 90 dosis de cocaína listas para su distribución.



La investigación se originó a partir de denuncias anónimas radicadas por vecinos ante la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón y la Secretaría de Seguridad local. Los testimonios señalaban la venta de drogas en una vivienda ubicada sobre la calle Australia al 4700, entre Los Dabove y Vinera.



Según se pudo establecer, el constante movimiento de compradores provocaba que estos se agruparan a pocos metros del domicilio, en un sector conocido como "El Chapón", donde permanecían consumiendo y bebiendo hasta la madrugada.



A raíz de estos datos, efectivos de Drogas Ilícitas desplegaron tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos, toma de fotografías y filmaciones encubiertas de las maniobras de venta, logrando identificar al responsable.



Con las pruebas recolectadas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 especializada en Narcotráfico, a cargo de la fiscal Marisa Monti, solicitó la orden de allanamiento, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 4.



Durante el operativo, que contó con el apoyo de móviles municipales de la Secretaría de Seguridad de Morón, los agentes concretaron la detención del imputado e incautaron cerca de 90 envoltorios de cocaína fraccionada, elementos de corte, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El acusado quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización (infracción a la Ley 23.737).