Esta semana, Milo J volvió a revolucionar las redes con su participación en ‘The Tonight Show’, el reconocido ciclo estadounidense conducido por Jimmy Fallon, en donde el artista oriundo de Morón hizo honor al barrio.





Aunque no hubo una entrevista, pero sí una presentación en vivo con una puesta en escena sencilla y que hace referencia al folclore argentino, Milo J se las ingenió para agasajar al anfitrión de un modo "muy argento": le regaló un gorro coya y una camiseta del Club Deportivo Morón, un gesto que hizo emocionar a los y las hinchas del Gallo.

Rápidamente, el guiño al oeste se viralizó en las redes sociales, en donde recientemente se pudo ver una fotografía de Fallon luciendo el gorro y agitando la camiseta del C.D.M. con alegría ante la cámara.





La acción de Milo J se enmarca en una amplia relación con el Club Deportivo Morón, institución de la que el artista no sólo es hincha fanático, sino también embajador y, desde hace casi dos temporadas, sponsor oficial.





Siempre el orgullo por Morón como bandera

El encuentro con Jimmy Fallon y los obsequios argentinos para el conductor estadounidense se dan luego de que Milo J arrasara en la última edición de los Latin Grammys, obteniendo cuatro galardones en distintas categorías. Uno de los más importantes fue el de Grabación del Año por “Niño”, una de las canciones de su repertorio reciente. También ganó Mejor Interpretación Urbana por “Gil”, su colaboración con Trueno.





En cuanto a los otros dos galardones, éstos fueron los premios a Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque, ambos por el disco "La Vida Era Más Corta".





Durante su discurso en el escenario, Milo J hizo hincapié en sus orígenes y destacó el trabajo de quienes lo acompañaron en el proceso del álbum: "Desde el lugar de donde vengo, que es Morón, y del género que vengo, ganar este premio que es del folclore me vuela la cabeza. Nosotros tres le dimos forma a esta cosa, pero creo que el mensaje le llegó a todo el mundo y eso me parece lo más importante. Aguante el folclore", enfatizó.