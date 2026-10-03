Furor por Milo J: El estreno de "La Jangada" revolucionó los cines y dejó una sorpresa inolvidable en el Abasto

En el marco del primer aniversario de su aclamado álbum de estudio "La vida era más corta", el cantante y compositor oriundo de Morón, Milo J, llevó adelante el preestreno exclusivo de "La Jangada" en la pantalla grande.





La propuesta es un live set y cortometraje documental de 60 minutos que tuvo funciones especiales y limitadas en los cines de 14 países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.





Una de las salas privilegiadas fue la del Cinemark del Abasto Shopping, ubicado en CABA, en donde una función para los fanáticos y las fanáticas resultó en un encuentro inesperado entre el artista y su público.





Frente a sus fans reunidos en la sala del Abasto, Milo J declaró: "Espero que lo disfruten, hay mucho laburo acá atrás, hay más de 40 músicos, hay sorpresas, hay artistas internacionales".

Una guitarreada en el Río de La Plata

"La Jangada" es un trabajo audiovisual dirigido por Agustín Boffi y propone revisitar el reportorio folclórico del disco original de Milo J, con la participación de reconocidos artistas de todas las generaciones, como Mon Laferte, Raly Barrionuevo, Cuti y Roberto Carabajal, Trueno, Orellana Lucca, Lázaro Caballero y Rafael Salas, de Carafea, Radamel, Soledad Pastorutti y Agarrate Catalina.





El material fue grabado sobre el río en una plataforma flotante, generando una atmósfera íntima que une al río, la vegetación y una pequeña casita que van cambiando de color con el paso de las horas y la luz del sol.





"Esto fue un laburazo. Quiero agradecerle también al equipo, muchísimas gracias a todos porque hay todo un laburo atrás que ni siquiera se ve, pero ni siquiera en el documental se ve. Muchas gracias, en serio", expresó el cantante en medio de la función exclusiva.





Luego de cosechar salas llenas durante su breve paso por los cines, la versión completa y en alta definición de "La Jangada" se puede disfrutar de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de Milo J.