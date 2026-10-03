El Club GEI de Ituzaingó celebró su Asamblea General Ordinaria y renovó sus autoridades

El club GEI de la localidad de Ituzaingó llevó a cabo de manera satisfactoria su Asamblea General Ordinaria, en una jornada orientada a dar cumplimiento a las normativas de la vida institucional y estatutaria de la entidad deportiva. En el marco de este encuentro institucional, los asociados presentes procedieron a tratar la situación económica y contable de la institución, al tiempo que se definió la nueva conducción que estará al frente del club.

La reunión correspondiente a la Asamblea General Ordinaria se llevó a cabo el pasado viernes 25 de septiembre. La jornada representó un momento sumamente relevante para la masa societaria de la entidad con sede en Ituzaingó, dado que se trataron temas centrales para el funcionamiento del club.

Aprobación de balances de tres ejercicios

Dentro de los temas de mayor peso administrativo en la orden del día de la asamblea en el club GEI, ocupó un lugar preponderante la evaluación y tratamiento de la memoria financiera de la institución. En este sentido, los participantes del plenario procedieron a considerar y finalmente aprobar los balances correspondientes a los ejercicios contables números 98, 99 y 100 de la entidad.

Con la aprobación unánime o mayoritaria de las rendiciones de estos tres ejercicios de gestión (ejercicios 98, 99 y 100), el espacio deportivo formalizó el estado de sus números contables y cumplió con una instancia de transparencia y rendición administrativa indispensable ante la comunidad de Ituzaingó.

Nuevas autoridades en la conducción

Además de la aprobación de los estados financieros de los tres ejercicios expuestos, la Asamblea General Ordinaria resolvió el panorama vinculante respecto a las autoridades que llevarán las riendas del club. Tras el desarrollo de la jornada institucional, Martin Atkinson fue elegido en forma unánime como nuevo presidente de la Institución.

De este modo, con el respaldo de la asamblea de socios, el tratamiento contable aprobado de los ejercicios 98, 99 y 100 y la confirmación de la lista Gestión e Integridad Deportiva 2026 al mando, el club GEI inicia un nuevo período administrativo en Ituzaingó.