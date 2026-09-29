29 de sep. de 2026
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Lanzan la iniciativa Septiembre Amarillo en Merlo

Juan Esteban Calderón

1 min de lectura

El Municipio de Merlo dio a conocer la realización de la iniciativa Septiembre Amarillo en el distrito. La información fue difundida por los canales oficiales.

Lanzan la iniciativa Septiembre Amarillo en Merlo
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En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, los jóvenes de Merlo fueron convocados a una jornada de concientización y asesoramiento en el predio El Tejadito.

La actividad fue organizada y articulada por la Subsecretaría de Juventudes en conjunto con la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones del distrito, a fin de promover la importancia de la escucha y el habla como herramientas fundamentales de prevención.

Durante la tarde, los asistentes presenciaron una exposición libre y gratuita, a cargo de profesionales de la salud, que brindaron información enfocada en el acompañamiento y el valor de la escucha activa.

Además de las charlas, el espacio contó con intervenciones artísticas y diversas dinámicas participativas que invitaron al diálogo y la reflexión.

Para obtener más información, recibir asesoramiento o solicitar ayuda, la comunidad puede acercarse a la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, ubicada en la calle Salta 402 (entre Chacabuco y Córdoba).

Asimismo, el área cuenta con canales de atención digital: los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 220-403-9233 (exclusivo para mensajes escritos) o enviar un correo electrónico a promycapsaludmentalmerlo@gmail.com.

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