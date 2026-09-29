Cayó en Moreno un sospechoso buscado por el femicidio de Sonia Villagra

Un joven de 26 años con pedido de captura por el femicidio de Sonia Villagra fue detenido en Moreno, luego de ser hallado herido de bala tras un robo a una vivienda del barrio Moreno 2000. El imputado fue identificado como Damián Uriel Tobías Mendoza, alias "El Polaco".



El hecho se inició cuando efectivos policiales acudieron al lugar por una persona herida de arma de fuego en el tobillo. Según la investigación, Mendoza ingresó a la propiedad de una mujer de 55 años junto a otros sujetos tras violentar una ventana. Durante el operativo se incautaron pertenencias de la víctima y una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros con la inscripción de la Policía Federal Argentina.



El sujeto fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital de Moreno, donde quedó bajo custodia. En el centro médico, el Grupo de Tareas Operativas constató su identidad y confirmó los requerimientos judiciales que pesaban en su contra.

Antecedentes por femicidio y tentativa de homicidio

Uno de los pedidos de captura corresponde al femicidio de Sonia Villagra, de 45 años, ejecutada de un disparo en la cabeza el 11 de septiembre en el barrio Plan Federal de Casasco, en La Reja. El expediente tramita en la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo.



Además, sobre Mendoza pesaba una orden de detención de la UFI N° 7 de Moreno por tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad y encubrimiento. Respecto al asalto reciente, tomó intervención la UFI N° 8 de la Dra. Verónica Pittella, que encomendó el relevamiento de cámaras y los peritajes balísticos a la Policía Científica.