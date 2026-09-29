A partir del jueves, vuelve a aumentar todo el transporte público

A partir de este jueves 1 de octubre, el transporte volverá a aumentar. Viajar en colectivo, trasladarse en la red de subterráneos o circular por las autopistas porteñas será más costoso. El gobierno de la Ciudad confirmó la aplicación de una actualización del 3,7% en el cuadro tarifario del transporte público y los peajes. Esta medida no es un evento aislado, sino la inauguración de un nuevo esquema indexado que prevé ajustes mensuales constantes, marcando un cambio de paradigma en la administración de los servicios públicos metropolitanos.



El nuevo mecanismo de actualización tarifaria establece que los valores se modificarán mes a mes basándose en un índice compuesto. Este indicador tomará como referencia principal la tasa de inflación oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a la cual se le adicionará un 2% extra. De esta manera, las autoridades buscan acortar la brecha estructural entre los costos operativos del sistema, que sufren el impacto de la macroeconomía, y la recaudación obtenida por el pago de los boletos.

El nuevo cuadro tarifario en colectivos

El medio de transporte más utilizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) verá un ajuste inmediato. De acuerdo a la información oficial provista por el gobierno de la Ciudad, el boleto mínimo de colectivo —que cubre distancias de hasta 3 kilómetros— experimentará un salto de los actuales $887,99 a $920,48.



Sin embargo, el sistema de colectivos mantiene su estructura de cobro escalonado según la longitud del trayecto, lo que impacta de manera directa en los trabajadores que realizan viajes interurbanos más extensos. La grilla tarifaria actualizada por distancia recorrida quedará definida de la siguiente manera:



Tramos cortos (hasta 3 kilómetros): $920,48.



Tramos medios (de 3 a 6 kilómetros): $1.022,81.



Tramos largos (de 6 a 12 kilómetros): $1.101,59.



Tramos extendidos (de 12 a 27 kilómetros): $1.180,44.





Subtes y Premetro: costos, descuentos e inversiones proyectadas

La red de subterráneos, columna vertebral del tránsito rápido en la Capital Federal, no quedará exenta de este nuevo paradigma tarifario. El valor del viaje único en subte ascenderá a $1.817 (frente a los $1.753 previos). Por su parte, el servicio del Premetro, que conecta las zonas sur de la ciudad, registrará uno de los saltos proporcionales más notorios de la jornada, pasando de $635,95 a $1.011,16.



A pesar de las subas, el gobierno porteño ratificó la continuidad de las políticas de alivio al pasajero recurrente. El sistema de beneficios para usuarios frecuentes seguirá operando de manera automática para quienes utilicen la red de manera intensiva durante el mes calendario. La escala de bonificaciones se estructura de la siguiente forma:



A partir de los 20 viajes mensuales: 20% de descuento sobre la tarifa plena.



A partir de los 30 viajes mensuales: 30% de descuento.



A partir de los 40 viajes mensuales: 40% de descuento.





Red de autopistas: nuevos valores y el desafío del mantenimiento

El encarecimiento de la movilidad en octubre también golpeará a los conductores particulares. Los peajes de las autopistas bajo la órbita del gobierno porteño implementarán su respectivo ajuste tarifario.

Para los automóviles livianos que circulen durante la hora pico, los valores sufrirán las siguientes modificaciones:



Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo: el peaje pasará de los actuales $6.671,74 a un nuevo valor de $6.785,16.



Autopista Illia: el pase se incrementará de $2.773,69 a $2.820,85.



En conclusión, octubre inicia con una reestructuración general de los costos de movilidad en Buenos Aires. Con pasajes de colectivo que superan la barrera de los $900, un subte acercándose a los $2.000 y peajes en hora pico al borde de los $6.800, los ciudadanos deberán recalcular sus presupuestos mensuales. Este esquema de indexación automática (Indec + 2%) garantiza que el debate sobre el costo del transporte, el peso de los subsidios y el impacto en el bolsillo de los trabajadores sea, de ahora en más, un tema de agenda estrictamente mensual.