Orgullo UNLaM: La Casa de Altos Estudios del oeste celebra un nuevo aniversario en el conurbano

"Cumplimos 37 años formando profesionales y sintiendo orgullo de las primeras generaciones de universitarios en las familias. Son 37 años defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad", reflexionaron desde la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) respecto a la celebración de su nuevo aniversario.





Un 29 de septiembre, pero de 1989, el Senado de la Nación sancionó la ley 23.748 que efectivizó la creación de la UNLaM, la Casa de Altos Estudios que hace más de tres décadas apuesta a la igualdad educativa y la excelencia, brindando oportunidades a jóvenes y adultos del distrito.





Ubicada en el corazón de San Justo y bajo la gestión del Rector Prof. Dr. Daniel Martínez, la comunidad universitaria de la UNLaM actualmente está conformada por casi 80.000 estudiantes, docentes y no docentes.





La institución, que cada día busca ser un eje de referencia en el conurbano y a nivel nacional, refleja un sentido de pertenencia en un campus modelo, con infraestructura y áreas creadas para cada disciplina.





"La UNLaM posee una sinergia con la comunidad que la rodea y, quien la transita a diario, puede observar cómo, con esfuerzo y capacidad, se puede alcanzar un futuro mejor, de ascenso social", destacaron desde El1Digital, el medio de comunicación que funciona al interior de la Universidad.

Más de 30 años creando futuro

La Universidad Nacional de La Matanza ofrece a jóvenes y adultos distintas oportunidades para forjarse un futuro a través de diversas carreras que abarcan desde el área de Humanidades, Educación Física, Economía, Derecho, hasta Salud, Odontología, Ingeniería, Investigaciones Tecnológicas, Arte, Medios e Innovación, entre otras.





A partir de sus Departamentos, los interesados y las interesadas pueden optar por una oferta académica que supera las 80 carreras de grado, además de seguir formándose en las Escuelas de Posgrado y el área de Formación Continua.





Por fuera de la cuestión académica, la UNLaM se convirtió también en un sitio referente de la cultura local, ofreciendo una variedad de actividades deportivas y socioculturales que permiten que miles de jóvenes puedan disfrutar de sus aulas, canchas y microestadios.





A estas propuestas, se les suma el Cine-Teatro, un espacio que exhibe los principales espectáculos musicales, conciertos, obras y filmes en una sala de primer nivel.





Otro punto importante a destacar en la UNLaM es su apuesta por seguir acercando a la comunidad distintas soluciones para su vida cotidiana, más allá de los estudios: Esto se refleja en el Centro comunitario de salud, una iniciativa que, "a pesar de la adversidad desde lo presupuestario, continúa con su construcción y será destinado a la atención primaria de la salud, mediante consultorios de Medicina general, Pediatría, Tomografía computada y Enfermería, entre otros", destacaron desde la Universidad.