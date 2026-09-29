Ituzaingó: cómo funciona el bicicletero municipal junto a la estación del Tren Sarmiento

Un nuevo servicio de bicicletero municipal y gratuito ya se encuentra disponible en la intersección de General Manuel Belgrano y General Las Heras, a metros de la estación Ituzaingó del Tren Sarmiento. La prestación opera de lunes a viernes en el horario de 6 a 22.

Requisitos para utilizar el espacio

Para ingresar al predio, las personas interesadas deben presentar DNI original, brindar un número de teléfono celular de contacto y llevar un candado o linga propia para sujetar el rodado. Los jóvenes de entre 12 y 17 años también pueden hacer uso de las instalaciones, aunque su registro debe estar vinculado al de un adulto responsable.

Seguridad e instalaciones

En materia de seguridad, el predio cuenta con la vigilancia de cámaras instaladas en el andén, cuyas imágenes se visualizan desde el Centro de Monitoreo Municipal. El servicio de guardado es totalmente gratuito, reeditando una propuesta similar que funcionó en 2010 en la esquina de Soler y General Manuel Belgrano.