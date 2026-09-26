Iban a trabajar a la Unidad 39 de Ituzaingó y frustraron un robo piraña en Pontevedra

Dos agentes del Servicio Penitenciario que se dirigían a cumplir funciones en Ituzaingó impidieron un asalto bajo la modalidad de robo piraña en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo, tras intervenir con disparos intimidatorios.



El violento episodio ocurrió este viernes, alrededor de las 17:45, en las inmediaciones del cruce de la Autopista Presidente Perón y la avenida Patricios. En ese lugar, el Sargento Alan Reichman y el Sargento Primero Agustín Adams circulaban a bordo de una camioneta oficial, una Ford Ranger, desde la Jefatura del SPB en La Plata hacia la Unidad N° 39 de Ituzaingó.



En plena vía pública, los efectivos advirtieron que tres sujetos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas interceptaron a un joven de 26 años y lo hicieron caer al suelo con la clara intención de robarle su rodado.



Ante el ataque en curso, los penitenciarios detuvieron la marcha de inmediato y descendieron del vehículo oficial dando la voz de alto. En medio de la tensa situación, uno de los asaltantes hizo un ademán de sacar un arma de fuego llevándose la mano a la cintura, lo que motivó que uno de los agentes efectuara dos disparos de advertencia hacia un terreno descampado lateral.



La rápida reacción de los efectivos frustró el asalto: al escuchar los tiros, los delincuentes desistieron de su objetivo y escaparon a toda velocidad a bordo de las motos sin lograr sustraer el vehículo de la víctima.

El Sargento Alan Reichman y el Sargento Primero Agustín Adams

Una vez disuelta la amenaza, los agentes se acercaron al motociclista para corroborar su estado de salud y le ofrecieron asistencia médica. Sin embargo, el joven indicó que se encontraba en buenas condiciones y rechazó el traslado a un centro de salud.



Tras identificarse formalmente con los efectivos, el damnificado volvió a subirse a su moto y se retiró del lugar, mientras que el hecho quedó bajo investigación de las autoridades policiales de la jurisdicción.