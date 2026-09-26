La Feria D'Gustar llega a Merlo en octubre

Una vez más la Feria D'Gustar llega a zona oeste, esta vez en el partido de Merlo, con una variada propuesta gastronómica y de entretenimiento para toda la familia. La misma, con entrada libre y gratuita, se desarrollará en la Plaza "Los Ángeles" de Merlo Norte (Pte. Campora y Pavón).



Así como en otras oportunidades se podrán encontrar, por un lado, diferentes puestos de comidas de varias partes del mundo y provincias argentinas. Mientras que, por otra parte, también se podrá recorrer los distintos stands de artesanías que estarán esparcidos por todo el predio. Y al mismo tiempo, habrán actividades y juegos para los más chicos.





Esta feria se llevará adelante desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre, iniciando cada jornada a las 12:00 y extendiéndose hasta las 23:00hs. Es importante destacar que, en cada edición de esta feria, la música es un elemento que se encuentra siempre presente, con la presentación de bandas y artistas en vivo.



Este popular evento propone "cuatro días de música, gastronomía y pura diversión para la familia" y para ello contará con atractivos números artísticos. El sábado 10 de octubre, a las 17:00hs, se presentarán Las Guerreas K-Pop para que disfruten los más chicos y luego, a las 20:00hs, llegará el show de El Super Quinteto.



Por su parte, el domingo 11 de octubre estará marcado por la presentación, a partir de las 20:00hs, de Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres. Finalmente, a las 20:00hs del lunes 12 de octubre, las personas que se acerquen a la Plaza "Los Ángeles" de Merlo Norte vibrarán con los mejores temas de Los Charros.