Ituzaingó se acostumbró a perder

El Verde, ya descendido a la Primera C, cayó ante Defensores Unidos de Zárate por 1 a 0 en una mala actuación del conjunto ituzainguense.



En una tarde-noche primaveral, se abrió la fecha 37 de la Primera B Metropolitana, entre el León y el “CADU”, donde el local necesitaba una victoria para cortar la mala racha, pero el resultado fue de saldo negativo.



En un primer tiempo que fue muy disputado, Ituzaingó contó con varias chances para abrir el marcador: primero, a través de Homero Sala, con una volea que se fue desviado, luego un derechazo cruzado de Alcides Miranda Moreira, que pasó muy cerca, y dos situaciones por parte de Segundo Gras, donde fallaron en la puntada final.



Sin embargo, Defensores Unidos de Zárate tuvo algunas aproximaciones hacia el área rival del Verde, pero los goles dijeron ausente en la primera etapa.



En la parte complementaria, el CADU fue con mucho peligro a buscar el primer gol del partido, ante un Ituzaingó que careció de juego asociado, y nuevamente Gras tuvo en sus pies, la apertura del marcador.



A los 15 minutos del segundo tiempo, el arquero de Ituzaingó, Axel Almirón, le contuvo un disparo de Girard.



Hasta que, en el minuto 32, Defensores Unidos rompió el cero: un buen pase de Joaquín Tello por la banda derecha, habilitó a Mauro Alarcón, y, como venía, le dio un toque sutil y abajo a la pelota para que se pinche por arriba del arquero del Verde, convirtiendo el único tanto del match.



A partir del primer gol del visitante, los dirigidos por Diego Ayoroa quedaron K.O, y no se pudieron reponer del golazo del conjunto zarateño, y así se llegó al final del partido, con otra derrota más del León.

De esta manera, Ituzaingó dejó una mala imagen en el Carlos Sacaan, y, pese a que descendió a la Primera C el fin de semana pasado en Campana, no pudo quedarse con el triunfo. En la próxima fecha, el Verde visitará a UAI Urquiza, en Villa Lynch, en día y horario a confirmar.