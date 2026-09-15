Argentina ya tiene varios amistosos para disputar en el país

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá una seguidilla de compromisos internacionales que se desarrollará entre fines de septiembre y comienzos de octubre. En esta nota, te contamos todos los detalles.



La Selección Argentina volverá a jugar en el país durante la próxima fecha FIFA, que se desarrollará entre fines de septiembre y comienzos de octubre.



Según la programación que trascendió, el equipo tendría tres amistosos en territorio nacional, a la espera de la confirmación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.



El primer compromiso sería frente a Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

El partido frente al seleccionado boliviano marcará el inicio de una agenda que tendrá apenas unos días de diferencia entre cada presentación.



Para el cuerpo técnico será una nueva oportunidad de trabajar con el plantel durante una ventana internacional y evaluar distintas alternativas dentro del equipo.



Además del aspecto deportivo, los amistosos servirán para que los futbolistas mantengan ritmo de competencia internacional y para que el entrenador pueda continuar con el seguimiento de los jugadores convocados.



La presencia de Argentina en Córdoba también significará el regreso del seleccionado a una de las principales plazas futbolísticas del país.



Burkina Faso y Benín serán los rivales en Buenos Aires



Después del encuentro en Córdoba, la actividad continuará en la Ciudad de Buenos Aires.



El sábado 3 de octubre, la Selección Albiceleste enfrentará a Burkina Faso en el Estadio Monumental, en el primero de los dos partidos consecutivos que tendrá como localía el estadio de River Plate.

La agenda se completará el martes 6 de octubre, nuevamente en el Monumental, con el duelo ante Benín.



De esta manera, el seleccionado tendrá tres compromisos distribuidos en seis días y podrá cerrar los amistosos internacionales frente a su público.



En paralelo a todas estas definiciones aparece una ilusión que moviliza a los hinchas: volver a ver a Lionel Messi con la camiseta argentina en el país.

El capitán ya comunicó que no continuará jugando para la Selección, pero existe el deseo de que pueda tener una despedida ante el público argentino.