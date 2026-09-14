Ituzaingó festeja el día de la primavera en la Torcaza con bandas, feria y actividades artísticas

El Municipio de Ituzaingó invita a las familias a festejar el Día de la Primavera y del Estudiante en una jornada al aire libre con música en vivo, actividades artísticas, juegos, feria de microemprendedores y el cierre del DJ Fer Palacio.



La celebración tendrá lugar el lunes 21 de septiembre, en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles), a partir de las 16 horas.



Durante el encuentro, los y las ituzianguenses podrán disfrutar de shows en vivo de bandas locales como Henka, P.L.A.N.T.A. y Grupo Sinsa, torneos relámpago de vóley y básquet, juegos como ping-pong y metegol y exhibiciones de acrobacia en tela y parkour. Además, habrá actividades como grafitti, mural en vivo y taller de dibujo botánico. El gran cierre de la tarde estará a cargo de Fer Palacio.



Además, durante toda la jornada, habrá feria de microemprendedores locales, y del programa “Feriando-Ando”, que permite que los y las estudiantes del nivel secundario junten dinero para su viaje de egresados y/o proyectos colectivos. La jornada será gratuita y abierta a toda la comunidad. Si llueve, se suspenden las actividades.