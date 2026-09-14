Llega la noche de la pizza y la empanada con descuento del 50 %. Los locales adheridos

La pizza y la empanada vuelven a ser protagonistas de una de las jornadas gastronómicas más esperadas del año.



Mañana martes 15 de septiembre se realizará la 43ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, una iniciativa impulsada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) y acompañada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, que reunirá a pizzerías y casas de empanadas con promociones especiales para disfrutar durante una única jornada.



Los comercios adheridos ofrecerán 50% de descuento en pizzas y/o promociones 3 x 2 en empanadas, sobre las variedades y productos que cada establecimiento determine. Asimismo, los locales definirán si las promociones son válidas en salón, delivery o take away y con qué medios de pago. A través de un mapa interactivo online, se podrá identificar los establecimientos participantes, conocer sus promociones, facilitando la elección del público y promoviendo la visibilidad de los comercios que forman parte de la iniciativa.

Este evento tiene como objetivo revalorizar la pizza y la empanada como patrimonio cultural argentino, incentivar la producción y dinamizar las ventas de los comercios a través de promociones especiales, propuestas familiares y una fuerte campaña de visibilidad en medios de comunicación y redes sociales.



Degustación masiva con fin solidario frente al Obelisco

Como antesala de la gran noche, el lunes 14 de septiembre, de 11 a 15 h, en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte (Plaza Astor Piazolla frente al Obelisco) se realizará una degustación de pizza, en la que se elaborarán 5.000 porciones de pizza y empanadas en vivo.



APYCE, en su rol de organizadora de La Noche de la Pizza y la Empanada, pondrá a disposición del público un bono contribución con valor simbólico de $2.000, que permitirá acceder a dos porciones de pizza o dos empanadas; hasta agotar stock.



Lo recaudado será destinado íntegramente a beneficio de "Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44", de la ciudad de San Justo. De esta manera, la Asociación reafirma su compromiso como entidad civil de acompañar y colaborar con instituciones y ONGs de la comunidad.