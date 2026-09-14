Moreno: confirmaron el line up completo del Festival Urbano 2026

La organización del Festival Urbano de Moreno presentó oficialmente la grilla completa de artistas para la actual edición del mismo. El plato fuerte del evento será el show de Cazzu, la referente absoluta del trap nacional, quien desembarca para encabezar lo que promete ser una jornada histórica tanto para el partido de Moreno como para toda la zona oeste.



Esta gran fiesta popular se llevará a cabo el próximo lunes 21 de septiembre, a partir de las 13:00hs, en la tradicional Plaza Buján (Justo Daract 1541). Para garantizar el acceso democrático a la cultura y que todas las familias puedan vivir esta gran experiencia, la entrada a esta jornada será totalmente libre y gratuita.





El festival combinará la masividad de Cazzu con un nutrido combinado de artistas emergentes y promesas de la escena urbana. De esta manera, sobre el escenario principal se presentarán talentosos artistas como Tizi Shi, Doly, Flackko, Fleivor, Nacho AG y Rojas. La grilla se completa con la presencia de Issor x Ritual Yapai, Gabros VLS, Paul L, Mael 5511, Joa1, Fongs, Sebas y VLE, conformando una nómina diversa que busca visibilizar el enorme potencial de los artistas emergentes de la región.



La realización de este encuentro masivo es impulsada de forma conjunta por el Municipio de Moreno, el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y el área de Juventudes local. Es importante destacar que la organización confirmó que la Plaza Buján estará equipada con un despliegue técnico de primer nivel para brindar un show audiovisual inolvidable: el escenario montado dispondrá de sistemas de sonido de última generación, pantallas gigantes de alta definición y un sofisticado diseño de iluminación.



Más allá de la oferta musical, el predio ofrecerá una experiencia integral diseñada para pasa el día entero al aire libre. Los asistentes podrán disfrutar de un imponente patio gastronómico con una variada oferta de food trucks y puestos de comida para todos los gustos. Asimismo, el espacio contará con zonas dedicadas a juegos, actividades culturales interactivas y amplias áreas de descanso.