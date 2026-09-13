Ituzaingó: llega una nueva edición de "La música en tu plaza"

La cita cultural promovida por el Municipio de Ituzaingó tendrá lugar en la Plaza "Manuel Rodríguez Fragio", ubicada en el cruce de Ventura Alegre y Pacheco, y convoca a toda la comunidad a disfrutar de una excelente tarde de domingo. Es así como, entre las 15:00 y las 18:00hs, las familias y vecinos del distrito podrán acercarse a vivenciar un encuentro libre y gratuito para todas las edades.



Impulsado a través de la Dirección de Cultura municipal, el programa "La música en tu plaza" tiene como objetivo central democratizar el acceso a las distintas manifestaciones artísticas locales. La iniciativa recorre periódicamente los diversos barrios de la comuna durante los fines de semana para garantizar una oferta recreativa descentralizada. Con este tipo de actividades, el gobierno local busca también fortalecer el entramado comunitario y fomentar el uso activo de las plazas del distrito.





Para esta nueva jornada, la grilla promete desplegar una variada propuesta musical con diferentes artistas y bandas ituzainguenses. Sobre el escenario de la Plaza Fragio se presentarán los siguientes grupos: La Blusifer, Lanzallamas y Nunca Alcanza. Cada uno de estos ofrecerá lo mejor de su repertorio para hacer cantar y bailar a todos los vecinos que se acerque a pasar la tarde.



Más allá del entretenimiento para el público, la iniciativa cumple un rol fundamental como plataforma de visibilización para los creadores y artistas del distrito. De esta manera, las bandas y solistas de Ituzaingó encuentran en estos escenarios barriales una oportunidad ideal para difundir sus producciones independientes y, a su vez, entablar un contacto directo con el público de zona oeste.



En paralelo a la oferta musical, el evento contará con una completa feria artesanal montada especialmente alrededor del escenario. En este paseo, los vecinos podrán recorrer una amplia variedad de puestos con productos de manufactura local y creaciones de emprendedores de la zona.