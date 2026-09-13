Universidad de Moreno: robó un matafuego y las cámaras registraron toda la secuencia

Las cámaras de seguridad de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) registraron el momento en que un hombre robó un matafuego dentro del campus. Tras el hecho, la institución realizó la denuncia policial y anunció que reemplazará de inmediato el equipo para mantener protegido el pabellón.



El hecho se registró el pasado 9 de septiembre en las instalaciones del Edificio Histórico y motivó una revisión en el esquema de vigilancia del predio. Según detallaron las autoridades, el objetivo a partir de ahora es incrementar las medidas de seguridad y los controles diarios, tanto en las entradas peatonales como en los accesos vehiculares del campus.



En un intento por dar con los responsables, la institución emitió un comunicado bajo el lema "La UNM es de todos, ¡Cuidala!", donde solicitan la colaboración de alumnos, docentes y vecinos.



Desde la Secretaría Legal y Técnica pidieron que cualquier persona que haya visto movimientos sospechosos o pueda aportar datos de utilidad, se comunique a los teléfonos 0237–460-9300 o 011–2078-9170 (interno 3020). Toda la información que se reciba de los testigos será incorporada directamente a la causa policial que ya se encuentra en curso.

El antecedente de los hurtos menores

Testimonios de la comunidad universitaria indicaron a La Ciudad que los hurtos son recurrentes. En las aulas se reportan sustracciones de pertenencias, como equipos de mate, y en las paradas de colectivos aledañas ocurren arrebatos en moto.



De hecho, la universidad ya había reforzado los controles antes de este último episodio, sumando un guardia de seguridad extra en cada uno de los tres accesos habilitados al campus.