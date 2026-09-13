El local de Ituzaingó que hace platos de bodegón para celíacos

Hay lugares que no nacen simplemente como una oportunidad de negocio o un emprendimiento comercial más en la ciudad, sino como una respuesta concreta a una necesidad profunda. Esta es la historia de Celiak2, ubicado en Mansilla 1002, donde absolutamente todo el menú y el ambiente está pensado para la comunidad celíaca.





Detrás de las puertas de este comercio se encuentra Romina, la dueña, quien comenzó a soñar con este proyecto hace un tiempo cuando a su marido le diagnosticaron celiaquía. Como le sucede a la gran mayoría de las familias que atraviesan este cambio de vida y de hábitos, el diagnóstico trajo consigo un desafío enorme: encontrar alimentos que sean seguros para la salud pero que, sobre todo, sean sabrosos.





Según relata la propia Romina, rápidamente notaron una falencia en el mercado de la comida para celíacos: no es rica. Es por ello que sintió la necesidad de volver a recuperar esos platos de toda la vida antes del diagnóstico médico. Fue así que nació este restaurante, con el objetivo claro de que la gente pudiera sentarse a disfrutar de una buena comida. En Celiak2 ofrece desayunos, meriendas y almuerzos, como así también productos de almacén para llevar a domicilio. Medialunas, milanesas y pastas son las estrellas indiscutidas de la casa.

De acuerdo a la opinión de Romina, lo más rico que elaboran en su cocina son las medialunas, logrando esa textura esponjosa y sabor inconfundible que tanto se extraña. Sin embargo, confiesa que a los platos de bodegón intentan prestarle mucha atención con el objetivo de que el celíaco "no sufra tanto" la privación de esos platos tan arraigados en nuestra cultura popular.