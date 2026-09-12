Cayó una banda de "narco delivery" en Hurlingham: vendían cocaína a bordo de un Peugeot 308

Un operativo antidrogas desbarató en las últimas horas a una red de narcomenudeo que operaba en el Barrio Mitre del partido de Hurlingham. Tras una serie de allanamientos simultáneos, la Policía detuvo a dos hombres y dos mujeres acusados de comercializar estupefacientes, y logró secuestrar un vehículo que la banda utilizaba para la venta bajo la modalidad "delivery".



La investigación se inició a partir de los constantes reclamos de los vecinos de la zona, quienes denunciaron que la actividad ilícita generaba disturbios y una incesante concurrencia de compradores a altas horas de la noche. A raíz de esto, efectivos de la Delegación de Drogas Ilícitas Morón, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad del municipio y el Comando de Patrullas, desplegaron tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos de incógnito y filmaciones para documentar los pasamanos.



Con las pruebas recabadas, la UFI N° 9 especializada en Narcotráfico, a cargo de la fiscal Marisa Monti, y el Juzgado de Garantías N° 2 ordenaron irrumpir en diversos domicilios ubicados en las intersecciones de Mar Chiquita y Flores, Santa Clara y Mariscal Castilla, y sobre la calle Tigre entre Floresta y Álvarez Prado.



Durante el registro de las propiedades, los investigadores incautaron más de 300 dosis de clorhidrato de cocaína. Sobre la mesa de evidencias también se incautó una balanza de precisión, múltiples teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En paralelo, las autoridades lograron interceptar durante la noche el automóvil Peugeot 308 de color blanco señalado en la investigación, el cual era utilizado por los vendedores para distribuir la droga a domicilio por los distintos barrios.



Los cuatro detenidos principales quedaron a disposición de la Justicia imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, otras cuatro personas que se encontraban comprando en los lugares al momento de la irrupción policial fueron procesadas por tenencia simple.