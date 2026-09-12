12 de sep. de 2026
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Mujeres al volante: Morón realizó una jornada informativa para impulsar nuevas oportunidades laborales para las mujeres del distrito

Melina Alderete

1 min de lectura

El encuentro tuvo como objetivo informar a las mujeres sobre las oportunidades que brinda la plataforma Uber para las conductoras.

Mujeres al volante: Morón realizó una jornada informativa para impulsar nuevas oportunidades laborales para las mujeres del distrito
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Esta semana, el Municipio de Morón llevó adelante una jornada informativa destinada a las mujeres del distrito, con el objetivo de acercarles nuevas herramientas y alternativas para movilizarse y generar ingresos a través de la plataforma Uber.

En el encuentro, articulado por el gobierno moronense y la empresa de viajes por aplicación, se presentaron "Uber Mujeres" y "Uber Ellas", dos opciones desarrolladas para mejorar la experiencia de las mujeres que utilizan la app.

En el caso de Uber Mujeres, la opción le permite a las usuarias elegir viajar con socias conductoras, mientras que Uber Ellas brinda a las conductoras la posibilidad de recibir solicitudes de viaje exclusivamente de pasajeras mujeres.

A partir de esta articulación, el Estado local brindará la vinculación y el acompañamiento para acercar esta posibilidad a mujeres de Morón interesadas en conocer alternativas para generar ingresos a través de la plataforma, especialmente a aquellas que no cuentan con vehículo propio.

En este sentido, como parte de esta iniciativa, la empresa DeRentas ofrecerá a 20 mujeres de Morón que cumplan con los requisitos correspondientes la posibilidad de acceder al alquiler de un vehículo con la primera semana bonificada.

La propuesta busca facilitar el acceso a un auto para aquellas interesadas en comenzar a generar ingresos con la plataforma y que no cuentan con vehículo propio.

La jornada contó con la participación del intendente Lucas Ghi; la gerente general de Uber en Argentina, María Elisa Frías; la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco; y las secretarias de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social, Eugenia Navarro, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Dra. Laura de Peri.

Al respecto, Ghi destacó: "Esta iniciativa es una muestra de cómo la articulación entre lo público y el privado puede generar nuevas oportunidades, especialmente para las mujeres, acompañándolas en sus proyectos personales, profesionales y familiares".

Por su parte, Frías hizo hincapié en el compromiso de largo plazo de la empresa para seguir construyendo mejores experiencias para las mujeres que eligen la plataforma.

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