Llega al Oeste MedievalCon con entrada libre y gratuita

La mística de la Edad Media vuelve a pisar el terreno para la batalla. El próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre, el Campito de Ciudadela (Av Díaz Vélez y colectora sur acceso oeste, Ciudadela , partido 3 de Febrero) se transformará en un auténtico escenario del pasado para recibir a la MedievalCon, la convención histórica y recreativa que invita a toda la familia a vivir una experiencia completamente inmersiva, con entrada libre y gratuita.



El evento, que se desarrollará en ambas jornadas de 12 a 20 horas, se destaca por una ambientación que no deja ningún detalle librado al azar. Los asistentes se encontrarán con grupos de recreación de distintas culturas y épocas, shows teatrales y música folk tradicional europea en vivo. Además, el público podrá recorrer un extenso paseo de artesanos temáticos con productos de manufactura única y deleitarse con puestos de comidas y bebidas típicas de la Europa medieval.

Los grandes atractivos de la jornada

• Fuerte medieval y “El Asedio”: El imán visual será una imponente estructura de fuerte desmontable con dos torres. Allí se llevará a cabo “El Asedio”, un gran espectáculo que fusiona la adrenalina de los combates históricos con una atrapante narrativa teatral



• Representaciones de batallas: Se podrán presenciar duelos y combates medievales con armaduras de acero auténticas y réplicas de armas históricas.



• Actividades para todos: Grandes y chicos tendrán la oportunidad de participar activamente en arquería, juegos medievales y soft combat (combate recreativo con armas acolchadas).



Luego de haber alcanzado un récord de 50.000 visitantes en un solo día, MedievalCon regresa para ofrecer un fin de semana a pura aventura, educación y entretenimiento al aire libre.