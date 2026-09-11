El arte está en Ituzaingó: Este finde llega una nueva edición del "Ciclo Integrarte"

Este sábado 12 de septiembre, a partir de las 16 se llevará a cabo una nueva edición del Ciclo Integrarte "Héctor Vigna" en el centro del distrito.





El evento, impulsado por el Municipio de Ituzaingó a través de su Dirección de Cultura, se presenta como un paseo integral que entrelazará literatura, artes plásticas y espectáculos musicales en vivo con acceso enteramente libre para el público en las instalaciones del Auditorio Néstor Kirchner, ubicado sobre la Peatonal Eva Perón 848.





El encuentro cultural rinde homenaje a Héctor Vigna, quien fue un destacado escritor, poeta, docente y gestor cultural con un rol fundamental en la historia literaria del partido de Ituzaingó.





Vigna fue uno de los miembros fundadores y el primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Ituzaingó, una institución clave para nuclear a los autores autogestivos de la región.





Además, Vigna dedicó gran parte de su vida a abrir talleres literarios, organizar cafés de letras y generar espacios públicos para que los escritores del conurbano tuvieran un lugar donde leer y editar sus obras.





Para mantener vivo su legado, nació el Ciclo Integrarte como parte de una política pública para reconocer, acompañar y potenciar el trabajo de quienes producen cultura de forma autogestiva en el conurbano.





El encuentro está coordinado de forma directa junto a la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Ituzaingó y, gracias a este trabajo conjunto, el ciclo funciona mes a mes como una vitrina y micrófono abierto para que autores locales expongan sus últimas publicaciones, compartan lecturas de poesía y debatan sobre los desafíos de las letras en el oeste bonaerense.





En esta ocasión, la edición del Ciclo Integrarte de este fin de semana comprenderá rondas de lectura, ponencias y mesas de debate; una galería de artes visuales destinada a promover la venta de arte independiente; y música en vivo, a cargo de solistas y agrupaciones locales.