El arte está en Ituzaingó: Este finde llega una nueva edición del "Ciclo Integrarte"
Melina Alderete
Coordinado en conjunto con la filial local de la SADE, el encuentro multidisciplinario rinde homenaje al escritor Héctor Vigna con una propuesta para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de una tarde dedicada a la cultura.
Este sábado 12 de septiembre, a partir de las 16 se llevará a cabo una nueva edición del Ciclo Integrarte "Héctor Vigna" en el centro del distrito.
El evento, impulsado por el Municipio de Ituzaingó a través de su Dirección de Cultura, se presenta como un paseo integral que entrelazará literatura, artes plásticas y espectáculos musicales en vivo con acceso enteramente libre para el público en las instalaciones del Auditorio Néstor Kirchner, ubicado sobre la Peatonal Eva Perón 848.
El encuentro cultural rinde homenaje a Héctor Vigna, quien fue un destacado escritor, poeta, docente y gestor cultural con un rol fundamental en la historia literaria del partido de Ituzaingó.
Vigna fue uno de los miembros fundadores y el primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Ituzaingó, una institución clave para nuclear a los autores autogestivos de la región.
Además, Vigna dedicó gran parte de su vida a abrir talleres literarios, organizar cafés de letras y generar espacios públicos para que los escritores del conurbano tuvieran un lugar donde leer y editar sus obras.
Para mantener vivo su legado, nació el Ciclo Integrarte como parte de una política pública para reconocer, acompañar y potenciar el trabajo de quienes producen cultura de forma autogestiva en el conurbano.
El encuentro está coordinado de forma directa junto a la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Ituzaingó y, gracias a este trabajo conjunto, el ciclo funciona mes a mes como una vitrina y micrófono abierto para que autores locales expongan sus últimas publicaciones, compartan lecturas de poesía y debatan sobre los desafíos de las letras en el oeste bonaerense.
En esta ocasión, la edición del Ciclo Integrarte de este fin de semana comprenderá rondas de lectura, ponencias y mesas de debate; una galería de artes visuales destinada a promover la venta de arte independiente; y música en vivo, a cargo de solistas y agrupaciones locales.