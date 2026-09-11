Hurlingham es poesía: Este fin de semana llega la cuarta edición de su gran festival literario

Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, a partir del mediodía, la localidad de Villa Tesei será el escenario de la cuarta edición del Festival Americano de Poesía en Hurlingham (FAPH!).





El evento, organizado por el área de Cultura del Municipio de Hurlingham, consolidará una vez más a la región como un polo ineludible para el circuito cultural y literario de la provincia de Buenos Aires.





Las jornadas de este finde se desarrollarán con acceso libre y gratuito en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, ubicado sobre la Avenida Vergara al 2396 y reunirá a grandes referentes de la literatura en un evento para todos los gustos.





El FAPH! ha ganado prestigio por su capacidad de fusionar la poesía con lenguajes diversos como la plástica, el rendimiento escénico y la música.





La programación de este fin de semana incluye una grilla de lecturas centrales que cruzará obras y tonadas de autores provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela y Guatemala.





Entre los autores y las autoras de dichos países, se destacan Marina Closs, Nina Ferrari, Nara Mansur Cao, Jairo Rojas Rojas, Carmen Benítez, Tomás Fadel y Patricio Foglia.





Por otra parte, este fin de semana la terraza del Marechal albergará una feria literaria con más de 30 editoriales especializadas independientes, ideales para adquirir material inconseguible en los circuitos comerciales masivos.





También se realizarán charlas y encuentros con diversas personalidades destacadas de la literatura, como Selva Almada, Lucía Seles, Fernando Bogado, Andi Nachón, Gerardo Jorge, entre otros.





Asimismo, las jornadas del FAPH! unirán a la literatura con otros mundos artísticos: El reconocido escritor Washington Cucurto expondrá sus obras pictóricas en las salas del centro cultural.





Además, habrá música en vivo, de la mano de Pablo Ramos junto a su banda Los Disléxicos, y de la cantautora brasileña Danú Gontijo.





El Festival Americano de Poesía en Hurlingham de este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Centro Cultural Leopoldo Marechal es con entrada libre y gratuita y por orden de llegada hasta agotar la capacidad de las instalaciones.