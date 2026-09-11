Insólito: cierran las boleterías en las estaciones del Sarmiento por falta de agua

Miles de usuarios del tren Sarmiento enfrentan serios inconvenientes este viernes tras la confirmación de que la mayoría de las boleterías de la línea se encuentran cerradas. La restricción del servicio, se origina en deficiencias edilicias y falta de insumos básicos para el personal. Las estaciones no tienen agua.



Están cerradas las boleterías de las estaciones de Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua y Paso del Rey.



Solo están operativas las estaciones de Once, Liniers (Parcial), Morón, Merlo, Moreno.





El caso de la estación Liniers es el más representativo del nivel de deterioro. Mientras las ventanillas principales ubicadas a nivel del andén permanecen habilitadas, los puestos situados sobre el puente metálico debieron clausurarse.



"La medida en el sector del puente de Liniers obedeció exclusivamente a la falta de suministro de agua potable. Resulta humanamente imposible exigir la permanencia del personal en sus lugares de trabajo bajo estas condiciones de insalubridad", detallaron fuentes gremiales del sector ferroviario.



El impacto es masivo en estaciones de alto tránsito histórico como Ramos Mejía, Ciudadela o Ituzaingó, donde las persianas metálicas amanecieron bajas, generando desconcierto entre los trabajadores que buscaban recargar su tarjeta SUBE antes de iniciar la jornada.