Tren Sarmiento: En pleno regreso a casa, cerraron totalmente la estación Once

La falta de mantenimiento e inversión en la línea Sarmiento, empieza a generar problemas serios. A las 16 horas, en pleno horario de regreso a casa de los trabajadores que viven en el Conurbano, la empresa Trenes Argentinos, administrada por el gobierno nacional, decidió "cerrar la estación Once" por no brindar servicios desde esa cabecera.: "Trenes Argentinos Operaciones informa que, debido a una falla técnica en el sistema de señalamiento entre las estaciones Floresta y Once, el servicio eléctrico de la línea Sarmiento se encuentra limitado entre Liniers y Moreno. Por este motivo, las formaciones no están arribando ni partiendo de la terminal de Once hasta nuevo aviso.



"Personal de la empresa se encuentra trabajando en la zona afectada con el objetivo de resolver el problema y restablecer el servicio completo a la brevedad. Para más información, los usuarios pueden consultar la APP de Trenes Argentinos o ingresar a www.trenesargentinos.gob.ar informó la empresa:

#TrenSarmiento ESTACION ONCE CERRADA🚫🚆

EL SERVICIO ONCE- LINIERS CONTINÚA INTERRUMPIDO HASTA NUEVO AVISO POR FALLA DE SEÑALAMIENTO ENTRE FLORESTA Y ONCE🔴pic.twitter.com/9g2iGDulKG — Transporte AMBA (@AmbaTransporte) May 28, 2025

Por estas horas, los usuarios del Sarmiento al llegar a la estación, no logran entender que es lo que sucede como para que la estación esté totalmente cerrada. "Nunca pasó que cierren la estación por problemas técnicos en los trenes, se supone que deberían dejar al menos que los pasajeros que vuelven a su casa, se enteren que está pasando y que informen cuando salen de nuevo los trenes" aseguró un pasajero que esperaba y calculaba como regresar a su casa.



Tampoco informa la empresa cuando van a solucionar "los problemas técnicos", nadie sabe, a ciencia cierta que está pasando.



Por estas horas, la empresa, no informó aun cuando se reanudan los servicios