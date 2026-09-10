Ituzaingó: mamografías gratis en el CEDIM

Durante octubre, en el marco del mes de la concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama, el Centro de Diagnóstico Municipal (Pringles 2810) llevará adelante la campaña “Mes Rosa”. La misma busca promover la prevención y detección temprana de la enfermedad, mediante la realización de mamografías gratuitas sin necesidad de contar con una orden médica.



A partir de los 40 años, o antes si hay antecedentes familiares, la Organización Mundial de la Salud aconseja realizar una vez por año el control mamográfico para la detección temprana del cáncer de mama. Asimismo, la OMS recomienda realizar autoexámenes mamarios de manera regular y consultar con el médico ante cualquier síntoma, como bultos o cambios en la piel, tanto de las mamas como de los ganglios axilares.



La mamografía es el principal estudio de diagnóstico para detectar anomalías en la mama antes de que puedan ser palpables o visibles. Si el cáncer de mama es detectado a tiempo, existen grandes posibilidades de cura y de mejorar la calidad de vida de la paciente.



Durante todo el mes de octubre, quienes deseen acceder al servicio de mamografías gratuitas sin orden médica en el CEDIM, pueden solicitar turno a través del correo electrónico mesrosamx@gmail.com enviando una foto del DNI.



Asimismo, el CEDIM ofrece mamografías gratuitas durante todo el año, solicitando turno de manera presencial, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Quienes deseen acceder al servicio, deben contar con orden médica, DNI, y en caso de tener obra social o prepaga, el carnet correspondiente.