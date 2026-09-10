Ituzaingó: regresa el ciclo de presentaciones de murgas locales

El ciclo "Carnaval Ituzainguense" vuelve a la agenda cultural de la ciudad con una propuesta que busca trasladar al escenario de la Escuela Primaria N°1 las tradicionales presentaciones de las murgas de Ituzaingó. Las funciones se realizarán los sábados desde las 19:00hs, en el establecimiento educativo ubicado en Las Heras y Mansilla.



El cronograma de este ciclo comenzará a desarrollarse a partir de este sábado 12 de septiembre con Avivando La Locura. Este mismo continuará el 19 de septiembre con la presentación de Los Pirados del Oeste y el 26 de septiembre con Los Incorregibles.





Es importante destacar que las entradas para las funciones se podrán retirar de manera gratuita en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893). De esta forma, vecinos y vecinas del distrito tendrán la posibilidad de vivir esta experiencia en donde las murgas "adaptan sus presentaciones de las calles al teatro", señalaron desde la Secretaría de Cultura y Educación.

Un breve repaso de los carnavales en el partido de Ituzaingó





La historia de los carnavales y la presencia de agrupaciones murgueras en el partido de Ituzaingó es de larga data, la misma va desde los distinguidos eventos en el Parque Hotel Ituzaingó en la década del '30 hasta las multitudinarias celebraciones actuales que inundan de color y alegría las calles. El paso del tiempo ha permitido que se genere -a través de la conformación de diferentes grupos- una identidad local que le dió paso a las diferentes expresiones populares en cada uno de los barrios.



Es así como se pasó de la exclusividad del '30 a la expansión de esta celebración durante la década del '40 -sobre todo en puntos como el Club Santa Rosa, en donde hoy se ubica el colegio José Manuel Estrada- permitiendo el encuentro de las familias. Luego los festejos migraron por diferentes puntos -Plaza 20 de Febrero, Plaza San Martín y Av. Int. Ratti- hasta que, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, llegó la etapa de la prohibición.



Fue durante la década de los '90, ya recuperada la democracia, que volvieron los carnavales a Ituzaingó. Lo distinto de estas nuevas comparsas fue que, luciendo sus habituales y coloridas prendas, sumaron reclamos y denuncias sociales a sus tradicionales versos y canciones.