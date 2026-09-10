Atraparon en General Rodríguez al femicida de la joven de Ituzaingó

Tras una intensa búsqueda, la Policía detuvo este miércoles a Elías Barrionuevo, el hombre de 19 años acusado de asesinar a balazos a su pareja, Camila Castro (18), y de herir al padre de la víctima en Ituzaingó. La captura se concretó en la localidad de General Rodríguez. Además, dos hombres fueron apresados acusados de encubrimiento por haberlo ocultado tras el crimen.



La detención fue el resultado del trabajo conjunto entre la DDI de Morón y el GTO de Ituzaingó. De acuerdo a los testimonios recabados, tras efectuar los disparos en la tarde del martes, Barrionuevo huyó hacia la casa de su madre.



A partir del relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas vecinales y la intervención en tiempo real de su línea telefónica, la Justicia ordenó cuatro allanamientos durante la tarde de este miércoles.



En esos procedimientos, los efectivos aprehendieron a dos allegados del sospechoso. Ambos quedaron imputados por el delito de encubrimiento, tras comprobarse que resguardaron al prófugo durante la noche del hecho en uno de los domicilios allanados.



El rastreo continuó hasta que la información obtenida condujo a los grupos operativos de la DDI hacia la localidad de General Rodríguez. Allí, Barrionuevo fue finalmente interceptado y detenido en la vía pública, en el cruce de las calles Bolivia y Mercedes.



El imputado quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de Morón, especializada en Violencia de Género. Enfrenta los cargos de femicidio por la muerte de su pareja y homicidio en grado de tentativa por el ataque a su suegro, Jorge González (35), quien recibió disparos en ambas piernas al intentar defender a su hija y permanece fuera de peligro.



El hecho original se desencadenó el martes cerca de las 18:55 en la calle Almagro y Peredo, en Ituzaingó. Tras recibir una herida de bala en la región del cuello, Camila fue trasladada de urgencia en un patrullero policial hacia el Hospital Bicentenario, pero debido a la gravedad de la lesión ingresó al nosocomio sin signos vitales.

En caso de que sufras violencia de género

Si te encontrás en una emergencia, podés llamar al 911. Si necesitás asesoramiento, información o contención, podés llamar al 144. Cualquiera de estos números tiene atención las 24 horas, los 365 días del año, de manera gratuita y confidencial.



El hecho ocurre en un marco estadístico preocupante a nivel nacional. De acuerdo al Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", en Argentina se registra un femicidio cada 31 horas. En lo que va de 2026, la violencia machista ya se cobró al menos 103 vidas, elevando a más de 3.200 la cifra de víctimas letales desde el año 2015.