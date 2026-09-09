Feria Lupita llega este domingo a Parque Leloir

Una gran opción para disfrutar del fin de semana en zona oeste es acercarse a Mada Leloir (Martín Fierro 2991) y recorrer los distintos emprendimientos que se instalarán durante toda la tarde. De esta manera, se podrá pasear entre el característico arbolado de Parque Leloir , disfrutar de un trago o algunos de los platos de Mada, además de recorrer los puestos de Feria Lupita.



"Vení a recorrer, descubrir nuevos emprendimientos locales y disfrutar de una tarde diferente", destacaron desde las redes sociales de Feria Lupita sobre el encuentro que se llevará adelante este domingo 13 de septiembre. Esta propuesta invita también a todas las familias ituzainguenses y de zonas aledañas a acercarse para, entre otras cosas, aprovechar del pronóstico fresco pero sin lluvias que se espera para el domingo.





Es importante destacar que la Feria Lupita es una propuesta que reúne arte y diseño de autor. Los inicios de la misma se remontan a 2021 -luego de la pandemia del covid-19 y una vez que fueron levantadas todas las restricciones- con el objetivo de agrupar a diferentes emprendimientos que se encontraban en búsqueda de un lugar para mostrar y comercilizar sus productos.



Esta se caracteriza por la gran variedad de emprendimientos, sobre todo los relacionados al arte y al diseño, que le dan vida a los diferentes espacios donde Feria Lupita lleva adelante sus encuentros con la comunidad. Dicho esto, también se pueden hallar algunos puestos que se dedican a la reventa de otros productos como ropa, mates, etc.