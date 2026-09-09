Hurlingham: Continúan los beneficios en comercios por el Día del Maestro

Hasta el 11 de septiembre inclusive, el Municipio de Hurlingham continuará ofreciendo a los vecinos y las vecinas una serie de descuentos y beneficios exclusivos por el Día del Maestro y la Maestra.





Con el objetivo de que la comunidad pueda agasajar a los y las docentes en su día, el gobierno local lanzó esta iniciativa que abarca más de 50 emprendimientos del distrito.





Dentro de los beneficios a los que se podrán acceder, se destacan descuentos de hasta el 20 por ciento, promociones 2x1 y 3x1, regalos con compras superiores a $30.000 y ofertas en productos seleccionados.





Asimismo, los rubros en los que se van a poder disfrutar esta serie de beneficios abarcan desde decoración, accesorios, calzado e indumentaria, hasta alimentos y artesanías.





Por otra parte, el Municipio de Hurlingham destacó que, además de las propuestas ya mencionadas, por el Día del Maestro y la Maestra habrá también diversas promociones en locales de todo el distrito, desde gastronomía hasta indumentaria.





Para poder conocer el listado completo de los comercios adheridos, es necesario ingresar a la página web oficial del Municipio.