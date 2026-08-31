"Hecho en Merlo": Este lunes inicia una nueva edición de la expo de la industria y producción
Melina Alderete
En su octava edición, el encuentro productivo merlense invita a los vecinos y las vecinas a disfrutar de una serie de jornadas que reúnen a empresas, comercios y emprendedores locales.
Este lunes 31 de agosto a las 16 iniciará una nueva edición de "Hecho en Merlo", la exposición que destaca la industria y la producción realizada en la localidad del oeste.
El evento estará celebrando su octava edición y los vecinos y las vecinas podrán visitarla hasta el miércoles 2 de septiembre en el Predio El Remanso (Blanco Encalada 699), con entrada libre y gratuita.
La expo "Hecho en Merlo" reúne a empresas, comercios y emprendedores locales con el objetivo de mostrar a la comunidad el gran desarrollo de las pymes, emprendedores e industrias.
En esta edición, el evento merlense contará con espacios para industriales, emprendedores, estudiantes y familia, con tecnología, productos locales y artesanales, e invitados especiales.
Es importante destacar que la expo "Hecho en Merlo" está realizada por el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y que, además, cuenta con el apoyo de la Unión Industrial de Merlo, el Banco de la Nación Argentina y el Grupo Provincia.
Para disfrutar de la octava edición de "Hecho en Merlo", es necesario acercarse este lunes 31 de agosto a partir de las 16 al Predio El Remanso (Blanco Encalada 699). El evento es con entrada libre y gratuita y abierto a toda la comunidad.