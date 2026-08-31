"Hecho en Merlo": Este lunes inicia una nueva edición de la expo de la industria y producción

Este lunes 31 de agosto a las 16 iniciará una nueva edición de "Hecho en Merlo", la exposición que destaca la industria y la producción realizada en la localidad del oeste.





El evento estará celebrando su octava edición y los vecinos y las vecinas podrán visitarla hasta el miércoles 2 de septiembre en el Predio El Remanso (Blanco Encalada 699), con entrada libre y gratuita.





La expo "Hecho en Merlo" reúne a empresas, comercios y emprendedores locales con el objetivo de mostrar a la comunidad el gran desarrollo de las pymes, emprendedores e industrias.





En esta edición, el evento merlense contará con espacios para industriales, emprendedores, estudiantes y familia, con tecnología, productos locales y artesanales, e invitados especiales.

Las jornadas de la expo merlense cuentan con el apoyo de diversos sectores productivos del distrito, en articulación con el gobierno municipal.

Es importante destacar que la expo "Hecho en Merlo" está realizada por el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y que, además, cuenta con el apoyo de la Unión Industrial de Merlo, el Banco de la Nación Argentina y el Grupo Provincia.





Para disfrutar de la octava edición de "Hecho en Merlo", es necesario acercarse este lunes 31 de agosto a partir de las 16 al Predio El Remanso (Blanco Encalada 699). El evento es con entrada libre y gratuita y abierto a toda la comunidad.