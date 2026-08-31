Batacazo en el US Open: Navone eliminó a Djokovic en un verdadero partidazo

El argentino derrotó al ganador de 24 Grand Slams por 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de 4 horas y 36 minutos en el Arthur Ashe por la primera ronda del último Grand Slam del año.



El Arthur Ashe Stadium fue el escenario de una de las sorpresas más impactantes en la historia reciente del tenis.



En la noche de este domingo, el argentino Mariano Navone firmó la victoria más trascendental de su carrera al vencer a Novak Djokovic en la primera ronda del Us Open 2026.



Tras más de cuatro horas y media de una batalla dramática y exhaustiva, el marcador sentenció un 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 a favor del nacido en 9 de Julio, desatando la ovación de un público neoyorquino que fue testigo del fin de una racha legendaria.



El desarrollo de la épica remontada



El partido comenzó con un nivel de intensidad asombroso. Navone demostró desde el primer peloteo que no se dejaría intimidar por el imponente estadio ni por el peso histórico de su rival, plantándose en la línea de fondo y llevándose el primer set en un ajustado tie-break (7-5).



Sin embargo, la jerarquía del 24 veces campeón de Grand Slam emergió en los dos parciales siguientes.



Djokovic, preclasificado como el cuarto sembrado del certamen, ajustó su precisión en las devoluciones, administró los tiempos del partido y logró dar vuelta el marcador, imponiéndose por 7-5 y 6-4.



Parecía que la implacable lógica del circuito volvería a reinar bajo las luces de Nueva York y que el serbio encaminaría otro triunfo habitual.



El quiebre físico y la madurez del argentino



El cuarto set marcó un punto de inflexión irreversible. El físico de Djokovic, a sus 39 años, comenzó a pasarle factura ante la exigencia sostenida.



El serbio debió lidiar con evidentes molestias en sus piernas e incluso sufrió episodios de vómitos sobre el cemento estadounidense.



Lejos de desconcentrarse ante el drama de su oponente, Navone exhibió una madurez táctica admirable: mantuvo la intensidad, no desvió su foco y aceleró el ritmo en cada intercambio.

Aprovechando el desgaste extremo de la leyenda balcánica, el tenista argentino dominó con total soltura la cuarta manga por 6-2.



El quinto y último set fue un monólogo del argentino, quien desbordó a un Djokovic ya sin respuestas físicas, cerrando el match con un contundente 6-1 cuando el reloj bordeaba la medianoche local.

¡LA NAVE, GIGANTE EN NUEVA YORK! 🚀🇦🇷 ELIMINÓ A NOVAK DJOKOVIC.



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Finalmente, luego de 4h 36min de acción, Mariano Navone se adueñó de un trabajadísimo triunfo en cinco sets para convertirse en el segundo argentino en ganarle en un Grand Slam, sumándose a Guillermo Coria (Roland Garros 2005) y el primero en hacerlo en un Major sobre canchas duras.



El serbio, mientras tanto, se enfrentó a la dura realidad de perder por primera vez en un debut de Grand Slam después de 20 años.



Navone buscará seguir avanzando en un torneo en el que nunca ha clasificado a tercera ronda. El próximo rival será el ganador del partido entre el italiano Matteo Berrettini y el suizo Stan Wawrinka.