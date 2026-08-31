Castelar: buscan a un hombre de 78 años que está desaparecido desde el sábado

La familia de Norberto Oscar Suárez, de 78 años, lo busca de manera desesperada tras su desaparición el sábado 29 de agosto. El hombre, que padece una demencia avanzada y se encuentra desorientado, debía ser internado de manera inminente para recibir cuidados médicos, lo que eleva el riesgo de su situación. Según relató su entorno, Norberto reside en la localidad de Castelar, cerca del límite con Morón en la zona del hipermercado Jumbo, y suele salir a caminar habitualmente.



Un vecino lo observó el sábado 29 cerca de las 13 horas saliendo de su casa, y desde entonces no regresó. Este lunes surgieron nuevas pistas luego de que testigos aseguraran haberlo visto por Ituzaingó cerca de las 13 horas. Por este motivo, la búsqueda se concentró fuertemente en la plaza de Ituzaingó del lado sur, ya que sospechan que podría estar intentando llegar a la casa de su hijo en ese distrito o deambulando de regreso hacia Castelar.



Físicamente, Norberto es de contextura delgada, alto, de rostro afinado y cabello blanco. Se cree que viste un buzo gris, pantalón oscuro o jean azul, zapatillas grises y lleva una bolsa en la mano.



Su familia advierte que, si bien se lo ve en buen estado físico y camina rápido, por su cuadro neurológico no se ubica en tiempo y espacio. En ocasiones no logra reconocer a sus propios familiares y producto de la confusión puede presentar actitudes con tintes agresivos.

La denuncia por averiguación de paradero ya fue radicada en la Comisaría de Castelar, cuyos efectivos se mantienen en contacto con la familia y colaboran con la búsqueda.

En caso de ver a Norberto

Ante la urgencia del caso, solicitan a la comunidad que si alguien logra divisarlo, por favor no lo deje solo, lo acompañe con tranquilidad e informe de inmediato al 911 y a los teléfonos de contacto de sus familiares: Magalí (11 6306-1401), Facu (11 5904-8340) o Lauri (11 5719-6315).