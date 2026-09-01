Morón va calentando los motores: Este finde llega el Segundo Nacional Hot Rod

Este domingo 6 de septiembre a partir de las 10 se llevará a cabo el Segundo Nacional Hot Rod en en el Museo Aeronáutico Nacional de la Base Aérea de Morón (Avenida Eva Perón 2200, Morón sur).





El encuentro reunirá a fanáticos y fanáticas de los autos clásicos y customizados en una jornada para toda la familia en donde se podrá disfrutar de vehículos que vendrán de distintas provincias del país.





El evento, de carácter nacional, se presenta como todo un suceso exclusivo para vehículos Hot Rods, Street Rods, Muscle Cars, autos clásicos americanos y custom que serán exhibidos durante la jornada.





Además de la visita a los vehículos, los y las asistentes podrán disfrutar de bandas en vivo, food trucks, stands, sorteos, premios y distintas sorpresas para todos los gustos.





Asimismo, según informaron desde la organización del evento, las personas que deseen inscribir sus vehículos para participar de la exhibición aún pueden hacerlo, a través del siguiente link.





Los vehículos que sean seleccionados como participantes deberán ingresar entre las 08:00 y las 09:00 de la mañana y, una vez dentro del predio, deberán permanecer durante toda la jornada, pudiendo retirarse a partir de las 18.





Para disfrutar del segundo encuentro nacional Hot Rod que tendrá lugar este domingo 6 de septiembre a partir de las 10 en el Museo Aeronáutico Nacional de la Base Aérea de Morón (Avenida Eva Perón 2200, Morón sur) es necesario pagar un bono contribución de $10.000. Los menores de 12 años ingresarán gratis.