Se realizará una feria de emprendedores de diseños en Ituzaingó

El polo de Parque Leloir no deja de crecer y de regalar nuevas excusas para salir a recorrer sus calles arboladas. En esta oportunidad, la movida se centra en el diseño independiente : este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, se desarrollará una feria de emprendedores de la zona organizada por Design Plaza. El evento tendrá lugar en el Espacio MADA, ubicado en Martín Fierro 2997, y las puertas estarán abiertas desde las 12:00 hasta las 19:00 horas.





La feria no se agota en la exhibición de objetos de autor, sino que busca generar un punto de encuentro. Para ponerle ritmo a la jornada, el evento contará con un DJ tocando en vivo mientras los visitantes recorren los distintos puestos.

Además, entendiendo la dinámica del barrio, el predio es totalmente Pet Friendly. Las familias pueden acercarse con sus mascotas para que los acompañen en el recorrido, mientras que los organizadores de la jornada confirmaron que el predio contará con entrada libre y gratuita.





Por otro lado, la convocatoria sigue abierta para la comunidad de la zona. Si sos emprendedor y querés formar parte de esta edición o de las próximas fechas que se están planeando, se pueden realizar consultas al 11 4158-7297.





No caben dudas de que la oferta de opciones de Ituzaingó es cada vez mayor y convoca a vecinos de diferentes puntos del conurbano bonaerense. En esta oportunidad, el plan implica conectarse con uno de los barrios más hermosos de la provincia de Buenos Aires y, además, apoyar a la enorme cantidad de proyectos locales que existen en la zona.