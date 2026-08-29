Cambios en el gabinete de Pablo Descalzo

El gobierno municipal de Ituzaingó busca una reestructuración clave en el área legal y contravencional del distrito mediante la cobertura de sus dos Juzgados de Faltas. La medida, según trascendió de fuentes municipales, cobraría efectivo cumplimiento a partir del próximo martes 1 de septiembre, fecha en la que los profesionales designados tomarían posesión formal de sus nuevas funciones.



La decisión del intendente Pablo Descalzo busca normalizar el funcionamiento administrativo de ambas dependencias locales tras una serie de movimientos de personal y vacantes simultáneas. De esta manera, el ejecutivo local apunta a dinamizar la atención a los vecinos y resolver la tramitación de expedientes en la jurisdicción.



La necesidad de estas designaciones surge a partir de un escenario de doble vacancia que afecta de manera directa a la administración de la justicia local. Por un lado, el Juzgado de Faltas N°1 había quedado sin titular a raíz del traspaso de Alfredo Fernández, quien dejó el cargo para desempeñarse como secretario del Concejo Deliberante. Ante esta salida, la dependencia pasó a ser subrogada por Sergio Frías, magistrado a cargo del Juzgado de Faltas N°2. Sin embargo, la situación cambió cuando Frías comunicó la decisión personal de renunciar a su puesto para volcarse al sector privado.

Ambos Juzgados de Faltas de Ituzaingó contarían con nuevas autoridades internas a partir del mes próximo.





La gestión local, para resolver esta contingencia, ha buscado nombres para que de forma interina asuman el liderazgo de cada Juzgado de Faltas. En el caso de la sede ubicada en Camacuá 236 (Juzgado de Faltas N°1), asumiría Juan Di Benedetto. Este cuenta con un amplio recorrido dentro de la estructura municipal, desempeñándose hasta el momento como Subsecretario de Control Urbano.



Por su parte, la conducción del Juzgado de Faltas N°2, situado en Pasaje Villalonga 1036, quedaría bajo la responsabilidad de Rita Sale. La profesional venía liderando la Secretaría de Educación Técnica y Superior, siendo la máxima responsable del Centro Regional Universitario de Ituzaingó (CRUI). El aparente desembarco de estos funcionarios a los Juzgados de Faltas representa una reorganización de responsabilidades dentro del gabinete municipal.



En cuanto a los posibles reemplazos de Di Benedetto en la subsecretaría de Control Urbano y de Rita Sale en la secretaría de Educación Técnica y Superior, estos se encuentran definiéndose aún en el ámbito del ejecutivo municipal.