El Palomar: dos detenidos y vehículos recuperados tras un allanamiento y fuga por los techos

Un robo bajo la modalidad "escruche" denunciado por una vecina de El Palomar desencadenó un allanamiento, una persecución por los techos y un enfrentamiento con la policía que culminó con dos delincuentes detenidos y la recuperación de los vehículos sustraídos.



El hecho original se registró en una vivienda ubicada en la calle Ramón Falcón al 1100. Tras constatar el ingreso de los asaltantes, la víctima denunció el robo de una motocicleta Honda Wave de color blanca y otras pertenencias.



Las tareas investigativas permitieron rastrear a los sospechosos hasta un domicilio ubicado a solo una cuadra, en Ramón Falcón al 1200.



Con la orden judicial correspondiente, los efectivos irrumpieron en la propiedad, donde lograron aprehender a un joven y recuperar la motocicleta robada. Sin embargo, el procedimiento tomó un giro cuando un segundo implicado se dio a la fuga corriendo por los techos de las viviendas linderas.

Acorralado y a los tiros

Ante la huida, la Policía desplegó un rápido operativo cerrojo en la zona que permitió acorralar al prófugo en la intersección de las calles Dinamarca y D'Amico. Al verse cercado y sin escapatoria, el sujeto comenzó a arrojar elementos contundentes contra los uniformados. Para repeler el ataque, los efectivos efectuaron disparos disuasivos con escopeta, los cuales impactaron en la zona abdominal del agresor.



Inmediatamente después, el hombre se arrojó desde las alturas y fue finalmente reducido y aprehendido por el personal policial. Las autoridades confirmaron que sufrió lesiones leves que no revisten peligro de vida.



Durante el procedimiento, los investigadores determinaron que, en su intento desesperado por escapar, el sujeto había robado una bicicleta tipo Mountain Bike del interior de un inmueble ubicado en Rosales al 900. El rodado también fue recuperado para ser restituido a sus propietarios.



La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) N° 1 del Departamento Judicial de Morón, lo que obedece a la participación del joven aprehendido inicialmente. El expediente fue caratulado bajo los delitos de "robo agravado por escalamiento" y "hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa".