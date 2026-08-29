La Parolaccia llega a Ituzaingó y busca empleados

El polo gastronómico de Ituzaingó no para de crecer y, esta vez, el desembarco viene con acento italiano y una enorme oportunidad para quienes buscan trabajo en la zona. La Parolaccia, el clásico exponente de la pasta y la buena mesa, está armando las valijas para instalarse en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, y necesitan cubrir prácticamente todos los puestos para poder levantar la persiana.





Hay lugar para distintos niveles de experiencia y perfiles. Los puestos que se buscan cubrir son: Recepcionista; Mozo/a; Gerente y Encargado de local; Asistente del encargado; Jefe de cocina y Encargado/a de cocina; Cocinero/a, Minutero y Pastero; Comis; y Bachero/a





Podés mandar tu CV por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com. Ahora, si sos de los que prefieren el trato personal, podés acercarlo impreso a la oficina de empleo en Fragio 183, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.

Más allá del movimiento económico y la generación de empleo local, la llegada de este lugar trae bastante historia a nuestras calles. Con más de 28 años en Argentina y nueve locales, la marca es un clásico indiscutido de Buenos Aires, pero sus verdaderas raíces están del otro lado del océano.





Todo empezó a mediados del siglo pasado en Roma, más precisamente en el barrio de Trastévere. Ahí, una familia italiana abrió un restaurante muy humilde. Tenían un modo bastante particular y efusivo de recibir a la clientela, lleno de gritos amigables y una confianza absoluta. Esa forma de ser tan frontal inspiró el nombre del lugar: "La Parolaccia", que traducido al criollo significa "La Mala Palabra" o "La Palabrota".



Hoy, manteniendo intacta la esencia que lo hizo famoso, el enfoque sigue puesto en la calidad de los ingredientes y en una atención muy al detalle. La expectativa es grande en el oeste y las cocinas ya necesitan manos.