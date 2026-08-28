Leonchalón confirmó que será la banda encargada de cerrar la FRICC 2026 en Ituzaingó

Organizada por el Municipio de Ituzaingó en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la FRICC se consolida como un punto de encuentro clave para el desarrollo artístico del Gran Buenos Aires. La feria reunirá a cientos de artesanos, diseñadores, músicos, emprendedores e instituciones en un paseo interactivo de stands, desfiles y capacitaciones de acceso gratuito.



Bajo el eje conceptual "Industrias culturales en el barrio: comunidad, trabajo y desarrollo cultural en el territorio", el encuentro busca poner en valor las expresiones autóctonas que nacen en las calles de zona oeste. De este modo la iniciativa reafirma a la cultura no solo como un derecho humano fundamental, sino también como un motor genuino de generación de empleo e identidad comunitaria.

Durante el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, la actividad cultural desplegará un amplio abanico de propuestas simultáneas en diversos punto neurálgicos del distrito. El corazón de la feria latirá en la Plaza San Martín, ubicada en Mariano Acosta y 24 de Octubre, donde vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes sectores. A su vez, lugares clave como Muddy's Club, Casa Sonora y el Honorable Concejo Deliberante albergarán rondas de negocios, talleres técnicos y clases magistrales con referentes del sector.

Leonchalón, una banda bien ituzainguense para cerrar con broche de oro la FRICC 2026





El anuncio de la presencia de Leonchalón generó una enorme expectativa entre los vecinos, dada la innegable huella que la agrupación ha dejado en la historia del reggae nacional. Nacida y formada en el barrio Villa Ariza, la banda ha sabido transformar la mística de sus calles en canciones que resuenan en todo el país.





A lo largo de su prolífica trayectoria, el grupo ha mantenido intacto un mensaje de pertenencia barrial y fraternidad que conecta de forma inmediata con el público de la zona. La banda viene de unos años espectaculares con un gran desarrollo, consiguiendo recientemente el Premio Gardel 2026 al mejor álbum de reggae/ska por su disco "La Respuesta", y ahora le toca presentarse ante el público que los vio iniciar aquel camino.



El esperado show de Leonchalón se llevará cabo el próximo domingo 6 de septiembre, a partir de las 20:00hs, en el emblemático Teatro Gran Ituzaingó. Con esta presentación, el evento coronará dos días consecutivos dedicados a potenciar, visibilizar y celebrar el trabjo de los creadores culturales de la región.