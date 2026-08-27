"Orgullo Vieje": Este sábado se realizará el encuentro de personas mayores en Ituzaingó

"Una tarde para celebrar lo que somos, compartir, disfrutar y mostrar todo lo que hacemos las viejas". Así definen desde la agrupación Viejas del Oeste al encuentro que tendrá lugar este fin de semana en Ituzaingó.



Este sábado 29 de agosto a las 15 se realizará la Plaza del Orgullo Vieje en la Plaza San Martín de Ituzaingó (lado sur), una actividad que buscará generar una jornada de lucha y disfrute por y para las personas mayores.



Bajo el lema "la vejez es colectiva y política", el encuentro de este fin de semana reunirá a artistas y tendrá música en vivo, feria de emprendedores , exposiciones y diversas propuestas culturales para todos los gustos.



Dentro de las artistas invitadas a la Plaza del Orgullo Vieje, se destacan la música Juanita Andreu, el grupo vocal Caóticas, la cantora Rita Ovejero, el grupo de tango Los Cosos del Rioba, la narradora Marta Gutiérrez y el proyecto de titeres Suyai y Ramona.



Asimismo, desde la agrupación Viejas del Oeste destacaron el apoyo y el acompañamiento del Consejo de Géneros de Ituzaingó y la comisión del Orgullo del mismo distrito, dos espacios fundamentales para la promoción de los derechos de la comunidad.

La cita para celebrar el Orgullo Vieje es este sábado 29 de agosto a partir de las 15 en la Plaza San Martín de Ituzaingó (lado sur).