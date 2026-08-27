29 de ago. de 2026
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Finde en Ituzaingó con "Música en la Plaza" y muestras de arte

Diario La Ciudad

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Las actividades son con entrada libre y gratuita, y las que son al aire libre se suspenden por lluvia.

Finde en Ituzaingó con "Música en la Plaza" y muestras de arte
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El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán durante este fin de semana en distintos puntos del distrito.

Las actividades son con entrada libre y gratuita, y las que son al aire libre se suspenden por lluvia.

Programación completa:

Sábado 29/08:

17:30 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla)

Presentación del libro “Con el alma en tránsito” de Lilian Galarza

Domingo 30/08:

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Baldosón de Tango

15 a 18 hs - Plaza Atahualpa Yupanqui (Av. Ratti y Castelar)

Ciclo “La música en tu plaza”. Disfrutá de una tarde al aire libre con música de las siguientes bandas: “D.U.N.A.”, “Lanzallamas” y “Cuervo”.

Además, el sábado de 10 a 17 horas, estarán disponibles las siguientes exhibiciones artísticas:

Retrospectiva de lo perdido” de Hernán César - Galería de Arte Municipal (Soler 217)

La nostalgia, el diálogo y la obra” de Zulema Villafáfila - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)

(+) Más información: personalmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. 

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