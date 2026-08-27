Finde en Ituzaingó con "Música en la Plaza" y muestras de arte

El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán durante este fin de semana en distintos puntos del distrito.



Las actividades son con entrada libre y gratuita, y las que son al aire libre se suspenden por lluvia.



Programación completa:



Sábado 29/08:



17:30 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla)



Presentación del libro “Con el alma en tránsito” de Lilian Galarza



Domingo 30/08:



15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Baldosón de Tango



15 a 18 hs - Plaza Atahualpa Yupanqui (Av. Ratti y Castelar)



Ciclo “La música en tu plaza”. Disfrutá de una tarde al aire libre con música de las siguientes bandas: “D.U.N.A.”, “Lanzallamas” y “Cuervo”.



Además, el sábado de 10 a 17 horas, estarán disponibles las siguientes exhibiciones artísticas:



“Retrospectiva de lo perdido” de Hernán César - Galería de Arte Municipal (Soler 217)



“La nostalgia, el diálogo y la obra” de Zulema Villafáfila - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)



(+) Más información: personalmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.