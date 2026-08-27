Nuevas ofertas laborales de agosto en Ituzaingó

En medio de un contexto laboral cada vez más complejo para muchos vecinos de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, el Servicio de Intermediación Laboral de Ituzaingó está llevando a cabo una iniciativa para tender puentes entre la demanda de las empresas y el talento local al ofrecer una serie de búsquedas laborales exclusivas para vecinos del partido en diferentes empresas locales.





Entre las opciones que se pusieron a disposición a través de las redes sociales oficiales del municipio, se destaca la búsqueda de una persona encargada de atención al cliente/caja en un importante local gastronómico. Las otras posiciones que se mantienen activas en este momento son operario textil para incorporarse a las filas de una reconocida empresa textil de la zona; chofer en seguridad para una empresa dedicada a la protección y la seguridad privada; técnico en control de calidad para formar parte de una reconocida industria dedicada a la fabricación de cerraduras; y analista de sistemas y soporte IT para integrar los equipos de una importante empresa dedicada a la venta mayorista.

Es importante señalar que el Servicio de Intermediación Laboral puso a disposición dos modalidades para poder acercar tu curriculum: podés enviar tu CV actualizado por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com , o si preferís acercarte personalmente para sacarte alguna duda podés dirigirte a Fragio 183. La atención es de Lunes a viernes, de 8 a 15 hs.





Los tiempos que corren no son nada sencillos. Buscar trabajo se ha convertido, muchas veces, en un trabajo en sí mismo; un camino que puede estar lleno de frustraciones, puertas cerradas y esperas silenciosas. En un contexto económico donde el día a día se vuelve cuesta arriba, herramientas territoriales como éstas cobran un valor humano inmenso.