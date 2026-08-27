Una influencer destacó una panadería nueva de Ituzaingó por sus productos gigantes y sus precios económicos

Una vez más, Ituzaingó se convirtió en el epicentro de las recomendaciones virales en las redes sociales. Hace tan solo unos días, la influencer gastronómica conocida en Instagram como @be.eat se trasladó a las calles del partido para conocer un rincón que, según su opinión, ofrece las porciones más generosas y los precios más accesibles de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.





El protagonista de este descubrimiento es Dall´Italia, un comercio que cuenta con seis sucursales distribuidas en el conurbano bonaerense y ubicado en la calle C. José María Paz 205, en Ituzaingó.A través de una reseña que rápidamente captó la atención de miles de usuarios, la creadora de contenido catalogó su hallazgo como un "descubrimiento espectacular". Al ingresar al local, lo primero que destacó fue el ambiente: un espacio moderno y coronado con un patio ideal para disfrutar de la gastronomía al aire libre. Pero el verdadero secreto de su éxito se esconde en el primer piso. Allí funciona la fábrica donde se elabora cada producto que se sirve en el salón.





De acuerdo a las palabras de la influencer, todos los productos que salen de esa cocina son verdaderamente gigantes y ostentan "precios de otra época", que parecen haber quedado desactualizados. En cuanto a las opciones saladas, el menú va desde pizzas, empanadas, hasta unas bombas de papa, lasaña y una amplia variedad de pastas.

No obstante, la fama de Dall´Italia se cimenta firmemente en su panadería y pastelería. Una de las grandes características que dejó boquiabiertos a los seguidores de @be.eat es el tamaño y el peso de sus tortas: superan los tres kilos y cuentan con una variedad de estilos. A esto se le suman sándwiches de miga tradicionales, de chipá y sus ya famosas y enormes tostadas elaboradas en pan de molde. Además, la influencer no dudó en señalar que el lugar es un verdadero "paraíso de las masitas secas".





La reseña arrojó datos concretos de los precios del local: enormes alfajores por menos de $3000 (abonando en efectivo), y la docena de medialunas por $9000. Con sus panes, sus delicias caseras y un ambiente cálido, la influencer confirmó lo que muchos habitantes de la zona oeste ya sabían: Dall´Italia es un absoluto "lugarazo".