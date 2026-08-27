Orgullo moronense: El Espacio INCAA de Morón se consolidó como la segunda sala de cine más convocante de todo el país

El Espacio INCAA de Morón ratificó su liderazgo federal al consagrarse nuevamente como la segunda sala con mayor poder de convocatoria de toda la Red nacional de Espacios INCAA.





El logro, alcanzado por segundo año consecutivo, posiciona a Morón como un polo cultural de referencia indiscutida dentro de la provincia de Buenos Aires.





El espacio cultural moronense quedó en el segundo lugar del Índice de Presencia, estando solamente por detrás del histórico Cine Gaumont.





El Índice de Presencia es un indicador estadístico oficial desarrollado por la Red de Espacios INCAA que cruza de forma proporcional la cantidad total de entradas emitidas frente al porcentaje de ocupación real de las butacas disponibles por función.





Esto premia a las salas que logran sostener una alta convocatoria y salas llenas de forma regular a lo largo del año. En esa competencia, el Espacio INCAA de Morón volvió a sobresalir en segundo lugar, peleando el podio con 60 salas de cine públicas distribuidas en 19 provincias del territorio argentino.





Una sala que siempre está llena

Durante el período 2024, el Espacio INCAA de Morón registró más de 7.100 entradas retiradas, mientras que en la temporada 2025 consolidó un piso superior a las 6.500 localidades ocupadas.





Además, en ambos ciclos comerciales, la asistencia de espectadores representó un impactante promedio del 50% del total de las funciones realizadas.





De este modo, el cine moronense se ubica como uno de los lugares predilectos de las familias del oeste: durante el último receso de invierno, pasaron más de 1.000 personas por la sala, promediando picos del 70% de ocupación de butacas.