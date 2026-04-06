"Mi Morón Querido": Se dieron a conocer las fotografías ganadoras del concurso del oeste

Esta semana, la Secretaría de Cultura y Deporte del Municipio de Morón dio a conocer la quinta entrega de las fotografías ganadoras del concurso "Mi Morón querido", una propuesta artística para retratar al distrito desde la óptica de sus habitantes.





La selección muestra distintos trabajos realizados por fotógrafos y fotógrafas, profesionales y aficionados de Morón y forman parte de un conjunto de un centenar de fotografías recibidas.





"Nuestras vecinas y vecinos vuelven a compartir su mirada sobre la ciudad en una nueva selección de Mi Morón Querido, una propuesta que invita a redescubrir los barrios, los paisajes y la identidad local a través de la fotografía", destacaron desde la comuna moronense.





Dentro de los ganadores y las ganadoras, se destacan los trabajos de los artistas Brenda López Cross, Adriana Labonia, Sebastián Tadiotti, Catalina Montoto, Agustina Aylén Jara, Bernardo "Perno" Roca, Silvina Vanesa Romero, Sabrina D. Marrussero, Oscar Vazquez Paz, Patricio Aris, Elizabeth Cabrera, Pablo Ishikawa, Brenda Roldán y Ludmila Raniti.





La propuesta fotográfica moronense se presenta como un encuentro virtual que reúne imágenes que reflejan la vida cotidiana, la historia y los rincones que hacen de Morón un lugar único, con el agregado especial de ser retratado por la lente de fotógrafos y fotógrafas pertenecientes a la comunidad.





De este modo, a partir de la nueva selección de fotografías de la convocatoria "Mi Morón Querido", el gobierno local busca impulsar la cultura del distrito para seguir construyendo entre todos/as la memoria visual de Morón.





Para ver la totalidad de las fotografías ganadoras pertenecientes a la quinta selección de la convocatoria "Mi Morón querido" podés ingresar al siguiente link.





Fotografía de portada: Sebastián Tadiotti