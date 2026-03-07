"Carnaval en la estación": La murga La Moña Suelta celebra su aniversario en Hurlingham

Este sábado 7 de marzo a partir de las 17, Hurlingham está de fiesta con el festejo de los 15 años de "La Moña Suelta", la murga del oeste estilo uruguayo que hace casi dos décadas que alegra a los vecinos y las vecinas con sus espectáculos.





A lo largo de su trayectoria, La Moña Suelta ha presentado en vivo diversos shows de su autoría como "Las Historias" (2013), "La Argentinidad" (2017), "A través del tiempo" (2019) y "En un cumple" (2025).





En esta ocasión, con el motivo de la celebración de sus 15 años, el proyecto conurbano será el anfitrión del encuentro titulado "Carnaval en la estación", un evento que tendrá lugar en el Paseo de los Eucaliptos de Hurlingham.





"Elegimos festejar en comunidad porque son tiempos para forjar lazos, encontrarnos y reconstruir un circuito cultural en el que entremos todxs. Vamos a estar con nuestro espectáculo 'En un cumple' junto a distintas bandas y agrupaciones", sostuvieron desde La Moña Suelta.





Durante el festejo de este fin de semana, los y las asistentes podrán disfrutar de los shows en vivo del grupo de teatro comunitario "Merequetengues", la danza folklórica del proyecto "Albahaca", la comparsa de candombe "La Candomgluck", la música rioplatense de "Rompe boinas", la murga "Lxs que quedamos" y el cierre a puro ska de "La Lala".





Para disfrutar de la celebración de los 15 años de La Moña Suelta, la cita es este sábado 7 de marzo a las 17 en el Paseo de los Eucaliptos de Hurlingham (Gral. Ricchieri e Isabel La Católica).