J Rei recordó el impacto de "C.D.M.", su disco grabado en Morón

Julián Reininger, conocido popularmente como J Rei, volvió a encender el orgullo de la zona oeste al recordar públicamente el impacto de "Chanteo de Morón" (C.D.M.), una de las obras más trascendentales de su discografía. A través de una publicación en sus redes sociales, el artista repasó el concepto y la identidad que le dieron vida a este álbum y su posterior versión Deluxe.



El músico no dudó en catalogar a este proyecto como una pieza fundamental dentro de su evolución artística y la más valorada por su audiencia. Con la frase "Chanteo de Morón, mi disco más escuchado", el rapero dio inicio a una sentida reflexión sobre las raíces urbanas que moldearon su estilo.



El título del trabajo resume a la perfección la esencia de una propuesta que buscó reivindicar las raíces puras del género en el conurbano bonaerense. La intención principal del proyecto fue recuperar la mística de la escritura con métricas complejas, barras directas y un estilo de rapeo sin filtros. Todo el material fue grabado íntegramente en los estudios ubicados en el partido de Morón, lo que impregnó a las canciones de una atmósfera auténticamente vecinal. Según remarcó el propio artista, la producción nación como "un material que reivindica el chanteo y las barras con las que me dí a conocer", devolviendo al rap de barrio al centro de la escena.





La repercusión del álbum demostró que el público mantenía un gran interés por las producciones orientadas al rap clásico y conceptual. Lejos de buscar fórmulas puramente comerciales o modas pasajeras, el músico apostó por una entrega pensada para los amantes de la disciplina. El referente del oeste definió el proyecto como "una obra cargada de mucho rapeo para entendidos", reconociendo el valor de quines se detienen a analizar cada verso.



Este repaso nostálgico reafirma el lazo indestructible entre el cantante y las calles que lo vieron crecer profesionalmente. Con "C.D.M.", el artista no solo logró millones de reproducciones en plataformas digitales, sino que también posicionó a la zona oeste en el mapa grande de la cultura nacional. Los fanáticos del barrio celebraron la publicación e redes, ratificando que las barras grabadas en Morón siguen resonando con la misma vigencia.