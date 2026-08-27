Ituzaingó: dos policías detenidos acusados de extorsionar a un conductor durante un control

Cuatro personas quedaron detenidas en Ituzaingó en el marco de una investigación por extorsión durante un control vial, entre ellas dos efectivos de Seguridad Vial. Según la causa, los policías habrían amenazado a un automovilista para que transfiriera $50.000 y utilizaron cuentas de terceros para recibir el dinero.



El expediente investiga como probables coautores del hecho a R.A. y D.H., quienes se desempeñaban como teniente y sargento de la Superintendencia de Seguridad Vial, respectivamente. Además, fueron detenidos D.A. y C.C., apuntados como partícipes necesarios por facilitar las cuentas virtuales utilizadas para recibir el pago de la extorsión.



El incidente ocurrió este 9 de julio cerca del mediodía, cuando un automovilista circulaba en su vehículo Citroën C4 junto a un amigo y ambos fueron interceptados en un control policial, tras pasar el Peaje Ituzaingó, sentido a Luján.



Tras constatar que el conductor tenía la VTV vencida, los efectivos lo apartaron de su acompañante y comenzaron a amedrentarlo. Según consta en el requerimiento judicial, los agentes lo amenazaron diciéndole: "Estás complicado negrito, te va a salir caro esto", advirtiéndole que la multa costaba casi un millón de pesos. Al ver que la víctima no accedía, la intimidación escaló: "Si quiero te tiro algo y los llevo a los dos, te secuestro el auto y pasás el fin de semana adentro".



Los uniformados exigieron una transferencia inmediata. Al notar que el joven conductor solo contaba con un saldo de 50.000 pesos en su cuenta bancaria, los agentes le respondieron: "¿Solo $50.000 tenés rata? Con el auto que tenés y no tenés plata".



Para concretar la extorsión, los policías le dictaron a la víctima un alias correspondiente a una cuenta de la plataforma Prex a nombre de D.A. Una vez que el conductor les mostró el comprobante de la transferencia desde su celular, los agentes los dejaron ir asegurando que les estaban "haciendo un favor".



El análisis de las transacciones determinó que D.A. actuó como intermediario reteniendo una comisión del 10% por el uso de su cuenta. Luego, transfirió los 45.000 pesos restantes a la cuenta de C.C., quien convive en el mismo domicilio que el sargento detenido, permitiendo así que el dinero retornara a los bolsillos de los efectivos policiales.



A partir de estas pruebas y del testimonio de las víctimas, el fiscal Marcelo Tavolaro solicitó los allanamientos y las órdenes de detención por el delito de extorsión, las cuales ya se hicieron efectivas.