Morón: Casi un centenar de estudiantes viajaron en la propuesta "Sexto al Mar"

Esta semana, los alumnos y las alumnas de las escuelas primarias N.° 4, 11 y 3 realizaron su viaje a Mar del Plata, en el marco del programa "Sexto al Mar", una iniciativa que impulsa experiencias educativas, recreativas y de integración en la ciudad costera.





Se trata del tercer contingente del año que forma parte de la quinta edición del programa, en donde los chicos y las chicas compartirán actividades recreativas, deportivas, turísticas y pedagógicas en la Colonia Municipal César Albistur Villegas.





Además, los alumnos y las alumnas se hospedarán durante cuatro días junto a sus docentes y personal de los equipos de Recreación Educativa del Municipio.





A las actividades propuestas dentro del programa "Sexto al Mar" se suman excursiones, visitas guiadas y distintas jornadas de integración que buscan favorecer el fortalecimiento de los vínculos, a la vez que fomentan el compañerismo y promueven el aprendizaje más allá del espacio áulico.





Un programa pensado para los chicos y las chicas

La propuesta Sexto al Mar está completamente financiada por el Estado local y se articula con los contenidos curriculares pensados para el sexto año escolar, con énfasis en el área de educación física y las experiencias en ambientes naturales.





Además, cada actividad del programa es trabajada junto a directivos y docentes de las instituciones participantes para garantizar la continuidad pedagógica.





Desde su lanzamiento en 2022, han participado del Sexto al Mar 34 delegaciones escolares, consolidándose así como una política pública que alimenta la ampliación de derechos y garantiza la igualdad de oportunidades para los niños y las niñas de Morón.





Asimismo, se espera que durante 2026 viajen un total de 23 escuelas primarias de jornada completa y seis escuelas de educación especial, asistidas por el Servicio Alimentario Escolar (SAE), alcanzando a más de 750 estudiantes.